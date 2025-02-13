Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, delillerin incelenmesi ve ek savunmaların alınması gerektiğini belirterek davayı 11 Nisan 2025 tarihine erteledi.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti delillerin incelenmesi ve ek savunmaların alınması gerektiğini belirterek davayı 11 Nisan 2025 tarihine erteledi.

Savunmasında suçlamaları reddeden İmamoğlu, davanın siyasi yönüne dikkat çekerek kamuoyunun desteğine güvendiğini ifade etti. Mahkeme sürecinin başından bu yana hukukun bağımsız işlemesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu’nun avukatları, iddiaların hukuki dayanağının olmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini talep etti.

Ekrem İmamoğlu 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle yeni bir iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu. Bu iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, İmamoğlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına da 11 Nisan’da başlanacak.

Daha önce Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve bu karar nedeniyle siyasi yasak tartışmalarıyla gündeme gelen İmamoğlu için bu yeni dava süreci, siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyor. Eğer mahkeme hapis cezasına hükmederse, bu durum İmamoğlu’nun siyasi kariyerini ciddi şekilde etkileyecek. İmamoğlu siyasi yasaklı konuma gelecek.

Davanın hukuki süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP yönetimi ve muhalefet partileri İmamoğlu’na yönelik yargılamaların siyasi olduğunu öne sürerek, yargı bağımsızlığının tehlikede olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, hükümet kanadı davanın hukuk çerçevesinde ilerlediğini ve yargının bağımsız karar vereceğini savundu.

İmamoğlu’ndan İlk Açıklama Bekleniyor

Ekrem İmamoğlu, yargı sürecine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, CHP yönetimi ve destekçileri davayı yakından takip ettiklerini ve sürecin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Avukatları ise mahkemenin hukuki süreci tarafsız ve adil şekilde yönetmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam eden İmamoğlu’nun, duruşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapabileceği belirtiliyor. CHP’nin yanı sıra, uluslararası kamuoyu da davayı takip ederken, bazı Avrupa ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan gelen açıklamalar, yargı bağımsızlığı konusundaki endişeleri gündeme getirdi.

11 Nisan’da görülecek duruşma, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Davanın seyri ve mahkemenin vereceği karar, Türkiye’de siyaset ve yargı ilişkisi üzerine önemli tartışmaların önünü açabilir.