Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor- Çağlayan Adliyesi’nden Canlı Yayın

Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor

İmamoğlu’na destek için çok sayıda CHP’li il ve ilçe yöneticisi ile parti örgütleri adliye önünde toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sabahın erken saatlerinde adliyeye geldi. İmamoğlu’nun ifadesi işlemleri sona erdi.

Adliyeye gelerek Ekrem İmamoğlu’na destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu ile beraber açıklamalarda bulunuyor.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar:

Burada olmayan siyesi parti bu benim için en büyük gururdur. Bugünkü mesele İstanbul’da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği sonucudur. İstanbul’da 4 aydır yargı tacizinin en ağırını yaşıyoruz. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ahmet Başkanın, Rıza kardeşimizin uzaklaştırılması bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.

Siyasi partilerimizin tamamı burada, hatta genel başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bekası için her birisine minnet duyduğumu söylüyorum.

Belediye başkanlarına nasıl müdahale edildiğini nasıl kötü muamele ile karşı karşıya kaldıklarını hepiniz hepimiz tecrübe ediyoruz. İnsanlarımızın bir araya toplanma çabasına bile engel olunma çabasını anlamıyorum.

Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Bu konuda özellikle polisimizle, halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kınıyorum.

Mansur Başkanının belediye başkanlarımız adına söyleyecekleri vardır. ”

Mansur Yavaş’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sayın Başkan öncelikle size, İstanbul’a geçmiş olsun diyorum. Demokrasimize ve hukuka geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli bunlar. Türkiye’yi adeta açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Tweet ortada bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığuna cumhuriyet savcısı da iddia edemez.

Hukukta en son yol olan bu tedbire başvurulması yanlıştır. Bir tweet atıyorsunuz Silivri soğuktur diye espri yapıyorlar. Bu espri değildir.

Bu demokrasi, hukuk ve ülkemiz adına utanç vericidir. Bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması iin hep birlikte çalışacağız. Bundan sonra kim olursa olsun hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan ve soru sormaktan korkmuyoruz.