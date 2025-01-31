‘Bilirkişi’ ve ‘Akın Gürlek’ soruşturmaları:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklaması ve CHP davalarında yer aldığını söylediği bilirkişi ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturmada Çağlayan Adliyesi’nde bugün ifade verecek.

İmamoğlu, 20 Ocak’ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın ifade vermeye götürülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

“Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma.”

İBB Başkanı ayrıca 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği bir basın toplantısında kendisi ve CHP’li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B. hakkında suçlamalarda bulundu.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında başka bir soruşturma daha başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın hakkında “kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatıldığı” söyledi.

Aydın, aynı gün yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza vermek kaydıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Adliyesi önünde konuşan Aydın, “Bu baskılar bizleri daha da güçlendirir. Bugünden sonra daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda gençliğin hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı gün, İmamoğlu hakkında ise Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle “tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından” soruşturma açıldığı açıklandı.

Aydın hakkında soruşturma açılmasına neden olan videoda Özgür Özel’in şu sözlerine yer veriliyordu:

“Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu’na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsine bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara’da yasak getir Akın, İstanbul’a koş katliam yapacaksın Akın.”

Özel, bu sözleri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra sarf etmişti.

Özel hakkında da bu sözleri nedeniyle Gürlek’e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

CHP: ‘Şizofrenik davranışlar bunlar’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmaların ardından yaptığı açıklamada “Bize savaş ilan edildi” dedi.

Özel, “Özel yetkili savcılar olur ya. İstanbul’u karıştırmaktan, Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaktan özel sorumlu, yetkili bir başsavcı ile muhatabız” dedi.

Özel, “Gerçekten şizofrenik bir halle karşı karşıyayız. Şizofrenik davranışlar bunlar” yorumunu yaptı.

Ekrem İmamoğlu ise soruşturma haberinin ardından X’ten yaptığı paylaşımda kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmediğini söyledi.

İmamoğlu “Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım” dedi.

İmamoğlu daha sonra basına yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı için ‘bizimle yatıp bizimle kalkıyor’ demiştim ama Başsavcı da aynı psikolojide. Gece gündüz bizi düşünüyor. Bizimle mesleğini yürütüyor” dedi.

İmamoğlu, “Ettiğim cümleler o kadar masumiyet içeriyor ki. Cümlem üzerinden soruşturma başlatan aklın, İstanbul’u ve Türkiye’yi hukuki zeminde ciddi şekilde tehdit ettiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyada yaptığı açıklamada soruşturmaları savunmuştu.

Tunç, “Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır” dedi.

Bakan Tunç, “Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur” ifadesini kullandı.

Akın Gürlek kimdir?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olduktan sonra çeşitli il ve ilçelerde hakim olarak görev yaptı.

2021 yılında birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde 1 Haziran 2022 tarihli bir kararla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

2 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Gürlek, hakimlik ve başsavcılık döneminde pek çok önemli davada rol oynadı.

Hrant Dink davasında görev yapan 35 hâkimden biriydi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı örgüt propagandasından 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Barış Akademisyenleri ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davalarında rol oynadı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı 2,5 yıl hapisle cezalandırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmayı da başsavcı olarak Akın Gürlek yönetti.

Cem Aydın kimdir?

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayında adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın Aralık 2024’te CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.

CHP tarafından yayımlanan biyografisine göre Aydın, 15 yaşında lise örgütlenmesinde görev alarak siyasete başladı.

CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Halen Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine ediyor.