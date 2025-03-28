Ekrem İmamoğlu Cumartesi Günü Maltepe’de Olacak

Ekrem İmamoğlu Yapay Zeka ile Maltepe Mitingine Katılacak

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protesto süreci büyüyerek devam ederken, gözler şimdi Cumartesi günü Maltepe’de yapılacak büyük mitinge çevrildi. İstanbul Saraçhane’de düzenlenen önceki buluşmada halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe için çağrıda bulunmuş ve alanı dolduran kalabalığın oylamasıyla miting kararı alınmıştı.

Özgür Özel Saraçhane’den Duyurmuştu

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde yaptığı konuşmada, “Bu sadece İstanbul’un meselesi değil, bu milletin iradesine sahip çıkma meselesidir” diyerek Maltepe mitinginin tarihini 30 Mart Cumartesi olarak duyurmuştu. Kararın ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingle ilgili dikkat çeken yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Yapay Zeka ile Alanda Olacak

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe mitinginde halka hitap edeceğini açıkladı. Ancak bu konuşma, cezaevi koşulları nedeniyle fiziksel olarak değil, “yapay zeka” teknolojisiyle gerçekleştirilecek.

“Ekrem İmamoğlu, cumartesi günkü mitingde yapay zeka ile konuşma yapacak,” diyen Özgür Çelik, CHP’nin teknolojik olanakları kullanarak İmamoğlu’nun sesini meydanlarda yaşatacağını duyurdu. Daha önce bu durumun bir benzerini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da yapmıştı .

Tutuklama Sonrası Protestolar Sürüyor

Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta üniversite diplomasının iptaliyle başlayan süreç, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla zirveye ulaştı. Ardından gelen görevden uzaklaştırma kararı, hem CHP teşkilatında hem de kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler sırasında 1.900’den fazla kişi gözaltına alındı. Buna rağmen protestolar sürüyor.

Maltepe Mitingi Ne Zaman, Nerede?

CHP’nin düzenleyeceği büyük miting 30 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Katılımın on binleri aşması bekleniyor. CHP, miting için ulaşım, güvenlik ve teknik ekipman hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Yapay Zeka ile Siyasette Yeni Bir Dönem mi?

Yapay zeka teknolojisinin bir miting konuşması için ilk kez bu düzeyde kullanılması, siyasi iletişim açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Parti kaynakları, İmamoğlu’nun önceki konuşmalarının ses ve video verilerinin yapay zeka tarafından işlenerek, sahici bir konuşma simülasyonu hazırlanacağını belirtti.

Bu gelişme, hem siyasi liderlerin kamuoyuyla etkileşiminde yeni bir dönem başlatabilir hem de tutuklu siyasetçilerin halkla buluşma biçiminde teknoloji temelli yeni modellerin önünü açabilir.

Ekrem İmamoğlu ve yapay zeka kavramlarının yan yana geldiği bu örnek, Türk siyasi tarihinde hem teknik hem de sembolik anlamda dikkat çeken bir ilk olma özelliği taşıyor.