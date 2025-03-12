Ümit Özdağ yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir konuşma ile halka seslendi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Kayseri mitinginin ardından gözaltına alınan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla tutuklanan Özdağ, 49 gündür cezaevinde.

Dünya çapında saygın bir akademisyen ve profesör olan Özdağ, tutukluluk sürecinde İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nden aldığı özel davete katılamadı. Bu süreçte doğrudan kamuoyunun karşısına çıkamayan Özdağ, 21. yüzyıla özgü bir yöntemle halkla buluştu.

Ümit Özdağ Yapay Zeka ile Konuşma Yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın bizzat yazdığı konuşma metni, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirildi. Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapıyormuş gibi kurgulanan konuşmada, Özdağ’ın sesi ve görüntüsü dijital olarak oluşturuldu.

Konuşmasında Türkiye’deki siyasi tutuklamalar ve yargı süreçlerine dair eleştiriler dile getiren Ümit Özdağ, hukukun siyasallaşmasına karşı duyduğu endişeyi vurguladı. Özellikle muhalif siyasetçilerin yargı kıskacına alınmasına dikkat çeken Özdağ, hukukun bağımsızlığının korunması gerektiğini ifade etti.

Bu yöntem, Türkiye’de bir siyasi liderin ilk kez yapay zeka aracılığıyla halkına hitap etmesi olarak tarihe geçti.