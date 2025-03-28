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Ümit Özdağ Açlık Grevine Başlayacak

NationalTurk NL28/03/2025
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Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde bayram sonrası açlık grevi yapacağını açıkladı. Açlık grevi kararını kamuoyuna, kendisini ziyaret eden Mustafa Sarıgül duyurdu.

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1 Ümit Özdağ Açlık Grevi Mesajı Verdi
2 Ne Olmuştu?

Ümit Özdağ Açlık Grevi Mesajı Verdi

İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, bayramdan sonra açlık grevi başlatacağını açıkladı. Özdağ’ın bu kararı, cezaevinde kendisini ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sarıgül, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Ümit Özdağ, bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını bana ifade etti. Sağlığı yerinde ancak oldukça kararlı bir tutum içinde” dedi.

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Ümit Özdağ Mustafa Sarıgül aracılığı ile bayramdan sonra açlık grevine gireceğini ilan etti.

Ne Olmuştu?

Özdağ, 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanlarıyla yaptığı istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonucunda “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanan Özdağ, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Özdağ’ın açlık grevi kararı, siyasi tutukluların cezaevi koşulları ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Zafer Partisi çevreleri, bu kararın bir “sessiz çığlık” olduğunu belirtirken, sosyal medyada da  destek mesajları paylaşılmaya başlandı.

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NationalTurk NL28/03/2025
188 1 dakika okuma süresi
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