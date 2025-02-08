Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan”ın sanki iki rakip gibi karşı karşıya gelmesi kamuoyunda dikkatlerden kaçmadı.

Sık sık siyasi yasak ihtimali ile yüzleşen İmamoğlu Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya kaldı. İmamoğlu zaman zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da hedef alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında son günlerde sert bir polemik yaşanıyor. Tartışma, Erdoğan’ın İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı açıklamalarla başladı. Konuşmasında İstanbul’daki belediye hizmetlerini hedef alan Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle İstanbul’daki belediye yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar, İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul’da yanan otobüslerden geçilmiyor.” sözleriyle İBB yönetimini suçladı.

Bu açıklamalara Ekrem İmamoğlu sert bir yanıt verdi. Hakkında hazırlanan iddianameye de değinen İmamoğlu, “Hani delikanlıydın? Delikanlı adam mertçe mücadele eder, mertçe mücadelesini verir.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu.

İmamoğlu ayrıca, Erdoğan’ın kendisine yönelik söylemlerine karşılık olarak, “Nerede delikanlılık? Nerede kaldı hepimizin gururla ismini andığımız Kasımpaşalılık?” sözleriyle tepki gösterdi.

Bu karşılıklı açıklamalar, yerel seçimler öncesinde siyaset sahnesindeki gerilimin daha da arttığını gösteriyor. Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki bu polemik, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde büyük yankı uyandırdı.