Tevfik Yamantürk’ten ilk sözler

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı, kulüp tarihine kara bir sayfa olarak geçti. Eski başkan Hasan Arat kürsüde konuşma yaptığı sırada, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan bu beklenmedik olay, salonda büyük şaşkınlığa neden oldu.

Saldırı Sadece Bir Kişiden Gelmedi

Yamantürk’ün ardından, bir başka şahsın daha tartışmaya dahil olarak Hasan Arat’a fiziksel saldırıda bulunmasıyla ortam tamamen gerildi. Sözlü tartışmanın fiziksel boyuta ulaşması üzerine, Divan Kurulu toplantısı tatil edildi.

“Pişman mısınız?” Sorusu, “Ben ne yaptım?” Yanıtı

Toplantı sonrası salonu terk eden Tevfik Yamantürk, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Bir muhabirin yönelttiği “Pişman mısınız?” sorusuna “Ben ne yaptım?” yanıtını veren Yamantürk, olayla ilgili sorulara daha fazla yanıt vermeden uzaklaştı.

Toplantının yaşanan gerginlik sebebiyle tatil edilmesinin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Kulüpten resmi bir açıklama beklenirken, olayın yankıları camiada büyük tepkiyle karşılandı.

