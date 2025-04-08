Ekrem İmamoğlu’nun babasının yazlık evine jandarma baskını

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde dikkat çeken bir jandarma hareketliliği yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu belirtilen yazlık evde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, arama sırasında evde kimse bulunmuyordu. Bunun üzerine güvenlik güçleri, çilingir çağırarak kapıyı açtı ve içeri girdi.

Resmi açıklama yok

Söz konusu aramaya ilişkin şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Aramanın gerekçesi ve operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmemesi, kamuoyunda merak uyandırdı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Siyasi yankı bekleniyor

Seçim sürecinde yaşanan bu gelişmenin, siyasi tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu cephesinden ya da CHP’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.