Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’in çağrısına olumsuz yanıt geldi

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek paylaşımlarda bulunarak ortak açıklamada bulundular.

Ekrem İmamoğlu twitter hesabından; “CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde ittifak masasında irademizi temsil eden Sn. Kılıçdaroğlu’un ve Millet İttifakı’nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yok”

“Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.”

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06 “ paylaşımında bulundu.

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 3, 2023

Aynı dakikaklarda Mansur Yavaş’da: “Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. @ekrem_imamoglu” dedi

Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.@ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 3, 2023

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