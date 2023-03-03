Meral Akşener İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası Altılı Masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve CHP liderinin adaylığına karşı çıktığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapan Meral Akşener’in o sözleri dünya basınına bomba gibi düştü.

Altılı Masa’nın 12. toplantısı sonrası ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart’ta açıklanacağı duyuruldu. Toplantı sonrası CHP ve İYİ Parti cephesinde görüşme trafikleri sürerken adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde söylentiler çıktı. Söz konusu söylentilerin ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den hem Türkiye hem de dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Meral Akşener’in açıklamaları şöyle olmuştu:

En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyeyim; İYİ Parti kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.

5 parti dünkü toplantıda ‘Kılıçdaroğlu aday olsun’ dedi. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzun süredir Erdoğan’a karşı açık ara kazanan iki ismi beyan ettik. Bu iki isim sayın Mansur Yavaş ile sayın Ekrem İmamoğlu. Maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz asadaki paydaşlarımız tarafından kesin bir biçimde reddedildi.

Meral Akşener Dünya’da gündem oldu

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu ve Yavaş’a çağrı yapan Akşener’in sözleri dünya basınında gündem oldu. Üst üste yapılan haberlerde muhalefetin ikiye bölündüğü ve Akşener’in Altılı masadan ayrıldığı yazıldı.

Fransız haber ajansı AFP, ‘Son dakika’ koduyla geçtiği haberinde Meral Akşener’in açıklamalarına yer verdi. AFP söz konusu haberine ‘Seçim öncesi muhalefet çatırdadı’ başlığını attı.

Meral Akşener’in kararını dünya böyle yorumladı: Akşener takımdan ayrıldı

YUNAN BASINI

Yunan basını da Akşener’in sözlerini okuyucularına sundu. Ülkenin en önde gelen basın kuruluşlarından olan Etnos gazetesi, Akşener’in ittifaktan çekildiğini ve 6’lı masadan ayrıldığını yazdı.

Akşenerin kararını dünya böyle gördü: Takımdan ayrıldı

Yine Yunanistan’ın en çok okunan haber sitelerinden olan NewsIT, Akşener’in çıkışını manşetten verdi. Söz konusu haber sitesi yaşananlar hakkında ‘Meral Akşener takımdan ayrıldı’ başlığını kullandı.

‘AKŞENER REDDETTİ, MUHALEFET İKİYE BÖLÜNDÜ’

Akşener’in adaylık çıkışı Orta Doğu’da da ses getirdi. Middle East Eye tarafından yapılan haberde, ‘Türkiye seçimleri: Muhalefet adaylık konusunda ikiye bölündü’ başlığı kullanıldı.

AL JAZERE

Orta Doğu ve dünyanın önde gelen haber ajanslarından olan Al Jazeera’de İYİ Parti liderinin sözlerini manşetten verdi. Al Jazeera söz konusu haberde ‘Akşener cumhurbaşkanı adayını reddetti, muhalefet ikiye bölündü’ başlığını kullandı.

‘MUHALEFETİN ÇABALARINA BÜYÜK DARBE VURACAK’

Washington merkezli Al-Monitor Haber sitesi ise ‘Türkiye muhalefeti parçalandı’ başlığını verdiği haberinde muhalefetin Erdoğan’a meydan okuma konusunda ortak noktaya varamadığını yazdı.

‘MUHALEFETİN SONU’

CNN Yunanistan ise, yaşanan gelişmeleri ilk sıradan okuyucularına sunarak konuyla ilgili ‘Türkiye’de muhalefet cephesinin sonu, Akşener ayrılıyor’ dedi.

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