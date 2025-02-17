Ekrem İmamoğlu siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianameyle karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı hakkında, bir bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla iki ila dört yıl arası hapis ve siyasi yasak talep edildi.

Ekrem İmamoğlu Siyasi Yasak İle Gündemde

Savcılığın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu’na “Yargı Görevini Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilirken, iki ila dört yıl arasında hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Henüz mahkeme tarafından kabul edilmeyen iddianamenin ne zaman işleme alınacağı ve duruşma tarihi belirsizliğini koruyor.

İmamoğlu ise sürecin tamamen siyasi olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğrudan sorumlu tuttu ve şu ifadeleri kullandı:

“Beşinci kez siyasi yasak tehdidiyle karşı karşıyayım. Toplamda 25 yılı aşkın hapis cezasıyla yargılanıyorum. Bu iddianame, hukuki değil, siyasi bir girişimdir. Beni devre dışı bırakmaya çalışan kişinin kim olduğu açık: Sayın Cumhurbaşkanı.”

Bilirkişi Tartışması ve Hedef Gösterme Suçlaması

Ocak ayının sonunda başlatılan soruşturmaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun bazı davalarda bilirkişi olarak görev yapan Satılmış Büyükcanayakın’ı hedef gösterdiği iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu davalarında görevli bir bilirkişiyi alenen hedef göstererek yargı sürecini etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

İmamoğlu ise bu iddialara karşılık olarak bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik” ve “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

“Turpun Büyüğü Heybede” Açıklaması ve İkinci Soruşturma

İBB Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” ifadesine atıfta bulunarak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın geçmişte sahte bilirkişi raporu düzenlemekle yargılandığını öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

“Satılmış Bey’in, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte bilirkişi raporu düzenlemekten yargılandığı bir dava oldu mu? Savcılar bunu bilmiyor mu?”

Bu açıklamanın ardından savcılık, İmamoğlu hakkında ikinci bir soruşturma başlattı.

Başsavcı Gürlek’e Yönelik Açıklamalar ve Üçüncü Soruşturma

İmamoğlu, “Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” panelinde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sert açıklamalarda bulundu.

“Başsavcı, sana söylüyorum! Senin zihnin çürümüş. Ama biz seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız ki senin çocukların dahi bundan etkilenmesin.”

Bu sözlerinden dakikalar sonra hakkında üçüncü bir soruşturma başlatıldı ve ilerleyen günlerde savcılık, bu sözler nedeniyle yeni bir iddianame hazırladı.

Yerel Yöneticilere ve İstanbul Barosu’na Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İstanbul Barosu yöneticileri hakkında da çeşitli soruşturmalar yürütüyor.

• Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

• Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlamalarıyla 16 Ocak 2025’te cezaevine gönderildi.

• İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, terör örgütüyle ilişkili oldukları iddiasıyla savcılık tarafından incelemeye alındı.

Bu gelişmeler, CHP’li belediyeler üzerindeki soruşturmaların yoğunlaşması ve İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak istemiyle birlikte muhalefet tarafından “hukukun siyasallaştığı” iddiasıyla eleştirildi.

İmamoğlu: “Mertçe Mücadeleye Hazırım”

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak ihtimaliyle ilgili değerlendirmesinde, siyasi rekabetin hukuki yollarla değil, seçim sandığında sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

“Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de böyledir. Biz mertçe mücadeleye hazırız. Hukuksuzlukla kimse düze çıkamaz. İddianameler vız gelir tırıs gider. Sandıkta millet kimi tercih ediyorsa, o yönetime gelir.”

İmamoğlu’nun belediye başkanlığı seçimlerine giderken karşı karşıya olduğu yargı süreçleri, muhalefet tarafından “siyasi baskı” olarak değerlendirilirken, iktidar cephesi ise soruşturmaların hukuki çerçevede yürütüldüğünü savunuyor.

Siyasi Gelecek ve Olası Senaryolar

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde, yargılama süreci hızlanabilir. Siyasi yasak kararı çıkması durumunda, İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde aday olup olamayacağı belirsizleşecek.

Muhalefet, sürecin hukuki değil, siyasi bir girişim olduğunu öne sürerken, iktidar kanadı ise İmamoğlu’nun adalet önünde hesap vermesi gerektiğini savunuyor.

Önümüzdeki süreçte:

• İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği,

• İmamoğlu’nun yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği,

• Siyasi yasağın yürürlüğe girip girmeyeceği,

siyasi atmosferin en çok konuşulan konuları arasında olacak. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak ihtimali ile karşı karşıya kalırken, seçimlere doğru Türkiye’nin hukuk ve siyaset dengeleri yeniden şekilleniyor.

İşte İmamoğlu‘nun açıklamalarının tamamı