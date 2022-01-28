Emniyet Müdürlüğü Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yazılı açıklama yaptı

Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü açıklama yaptı.

Beşiktaş Postasının haberine göre Organize Suçlar, cinayete karışanların isimlerini ve 42 yaşındaki avukatla yaşanan telefon trafiğini tespit edildiği gelişmeler ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak’ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, Murat Bilmez ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2’si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman’ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan’ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan’ın kendisini, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” dediğini kaydetti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan’ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan’ın kendisini, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” dediğini kaydetti.