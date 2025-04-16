Erdoğan’dan Pervin Buldan’a Sırrı Süreyya Önder telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Önder’e yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine hastanede devam edilirken, sağlık durumu titizlikle izleniyor.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan Açıklama

Önder’in sağlık durumu ile ilgili DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.”

Erdoğan’dan İki Kez Telefon

Parti yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süreci yakından takip etti. Erdoğan’ın, dünden bu yana iki kez DEM Parti’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve hem Önder’in durumu hakkında bilgi aldığı hem de sağlık sürecine dair destek mesajı ilettiği öğrenildi.

Görüşmelerde Erdoğan’ın Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” dediği ifade edildi.

