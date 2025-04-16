Aaron Boupendza hayatını kaybetti

Çin Süper Ligi takımlarından Zhejiang FC’de forma giyen Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza’nın yaşamını yitirdiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncunun, kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Aaron Boupendza’nın acı haberi Romanya’dan duyuldu, tüm dünyaya yayıldı

Boupendza’nın ölüm haberi ilk olarak Romanya basını tarafından duyuruldu. Eski kulübü Rapid Bükreş’in teknik direktörü Marius Șumudică’nın oğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Futbol camiasından çok sayıda isim, genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu için taziye mesajları paylaştı.

Hatayspor’dan “Huzur İçinde Uyu Kral” mesajı

2020-2021 sezonunda Süper Lig‘de Hatayspor formasıyla gösterdiği etkileyici performansla gol kralı olan Boupendza için eski kulübü de sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Hatayspor paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2020/21 sezonunda Hatayspor’umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral.”

Kısa sürede etki yaratan performans

Boupendza sezon başında Rapid Bükreş’ten Çin ekibi Zhejiang FC’ye transfer olmuştu. Çin Süper Ligi’nde çıktığı 6 maçta 4 gol atan Boupendza, kısa sürede takımına katkı sağlamıştı. Özellikle güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle tanınan genç futbolcu, birçok kulübün transfer listesine girmişti.



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