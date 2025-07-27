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Erdoğan’dan Macron’a Filistin tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’deki insani krizi gündeme taşıdı. Erdoğan, Filistin’i tanıma kararından dolayı Macron’u tebrik etti ve iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı.

NationalTurk FR27/07/2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’deki insani krizi gündeme taşıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’deki insani krizi gündeme taşıdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

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1 Erdoğan ile Macron görüştü
1.1 Gazze’deki insani tablo masadaydı
1.2 İki devletli çözüm şart
2 Macron’a Filistin mesajı

Erdoğan ile Macron görüştü

Erdoğan, görüşmede Filistin halkının içinde bulunduğu insani krize dikkat çekerken, kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze’deki insani tablo masadaydı

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını belirterek, acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İki devletli çözüm şart

Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinin sona ermesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması adına iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu ifade etti.

Macron’a Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu kararı dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u tebrik etti.

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NationalTurk FR27/07/2025
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