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Bulgaristan’daki yangın Türkiye sınırına dayandı

Bulgaristan’ın Lesovo kentinde başlayan orman yangını Türkiye sınırına kadar ulaştı. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı Edirne ve Lalapaşa'da sınır hattında yoğun güvenlik ve müdahale önlemleri alındı.

NationalTurk FR27/07/2025
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Bulgaristan’ın Lesovo kentinde başlayan orman yangını Türkiye sınırına kadar ulaştı.
Bulgaristan’ın Lesovo kentinde başlayan orman yangını Türkiye sınırına kadar ulaştı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Bulgaristan’ın Lesovo kenti yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Türkiye sınırına dayandı. Özellikle Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyü karşısında, alevler bu sabah saatlerinde sınır tel örgülerine kadar ulaştı. Yangının Türkiye tarafına sıçramasını engellemek için Edirne ve Lalapaşa itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli sınır hattında teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

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1 Sınır hattında yoğun önlem
2 Duman Edirne merkezine kadar ulaştı
3 Bulgaristan’da başladı sınıra yaklaştı

Sınır hattında yoğun önlem

Yangının Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısındaki Lesova bölgesinde başladığı belirtilirken, Bulgaristanlı ekiplerin söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Alevlerin sınır tel örgülerine kadar ulaşması üzerine Türkiye tarafında da önlemler artırıldı.

Duman Edirne merkezine kadar ulaştı

Rüzgarın taşıdığı yoğun duman, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Edirne kent merkezine kadar ulaştı. Duman nedeniyle şehirde görüş mesafesi düşerken, tedirgin olan vatandaşlara Edirne Belediyesi tarafından “kent sınırlarımızda yangın yok” açıklaması yapıldı.

Bulgaristan’da başladı sınıra yaklaştı

Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, alevlerin sınırı aşma riskine karşı sınırın sıfır noktasında hazır bekliyor. Edirne Belediyesi, destek amacıyla bir itfaiye arazözünü Bulgaristan tarafına sevk etti.

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NationalTurk FR27/07/2025
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