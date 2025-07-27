Hanzala aktivistlerini Aşdod Limanı’na götürdü

İsrail güçlerinin, Gazze’ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskının ardından alıkoyduğu 21 aktivistin Aşdod Limanı’na götürüldüğü bildirildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, yaşananları “yasa dışı kaçırma” olarak nitelendirirken, geminin İsrail karasularına girmediği ve hedefinin Gazze açıkları olduğu vurgulandı. İsrail’in müdahalesi ve gözaltı süreci, uluslararası hukuk çevrelerinde sert tepkiyle karşılandı.

Hanzala gemisinden limana zorla götürüldüler

Özgürlük Filosu Koalisyonu, yaptığı yazılı açıklamada “Yasa dışı olarak kaçırılmalarının ardından Hanzala’nın sivil mürettebatı Aşdod Limanı’na ulaştı” ifadesine yer verdi. Gemide, 10 farklı ülkeden 21 aktivist bulunuyordu. Aktivistler arasında 2 gazeteci ve 2 milletvekili de yer alıyordu.

İsrail, avukatlarla görüşmeye izin vermedi

İsrailli insan hakları örgütü Adalah, avukatlarının Aşdod Limanı’nda beklediğini ancak İsrail makamlarının defalarca yapılan görüşme taleplerini reddettiğini açıkladı. Aktivistlerin derhal serbest bırakılması istendi.

“Uluslararası hukuk ihlal edildi” tepkisi

Adalah açıklamasında, Hanzala gemisinin İsrail karasularına girmediği ve girmeyi de hedeflemediği belirtildi. Geminin, uluslararası hukuk tarafından tanınan Filistin devletinin karasularına doğru yol aldığı ifade edildi. Müdahalenin, barışçıl ve silahsız aktivistlere yönelik olduğunu vurgulayan açıklamada, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Baskın anı canlı yayında izlendi

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun YouTube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, İsrail askerlerinin gemiye çıktığı, yolcuların ellerini havaya kaldırdığı anlar kameralara yansıdı. Askerlerin, geminin güvenlik kameralarını indirdiği bildirildi.

Hanzala gemisinin rotası ve amacı

13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa Limanı’ndan yola çıkan Hanzala, 15-20 Temmuz tarihlerinde teknik ihtiyaçlar nedeniyle Gallipoli Limanı’nda durakladı. 20 Temmuz’da Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla tekrar yola çıkan gemi, 40 deniz mili mesafeye kadar ulaştıktan sonra İsrail tarafından alıkonuldu.

