Eskişehir’de onlar yandı! Yüreğimiz yandı!

Eskişehir sabah yanmaya başladı!

Eskişehir‘deki yangın, 22 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı. Sabah 08.30 sularında yükselen dumanlar kısa sürede çevrede fark edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, hem ormanlık alanı hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangının ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşması üzerine, bölgedeki risk artınca Sarıcaova köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

11 canımız şehit oldu

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı. Alevlerin yön değiştirmesiyle kendilerini korumak isteyen 5 orman işçisi ve 6 sivil toplum gönüllüsü mağaraya saklandı. Ardından tekrar yön değiştiren yangının arasında kalan 11 orman işçisi yanarak can verdi.