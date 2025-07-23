Galatasaray rakip tanımıyor!

Galatasaray ikide ikiyle başlamıştı

Galatasaray, 1. Lig’den Ümraniyespor’u 5-2, Avusturya ekibi Admira Wacker’i 2-1 yenmesinin ardından üçüncü hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari karşısına çıktı. Karşılaşma Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Stadı’nda oynandı. Galatasaray sahaya Günay – Sanchez, Kaan, Jakobs – Frankowski, Berkan, Lemina, Eren – Sallai, Ahmed Kutucu, Barış Alper 11’iyle çıktı.

Galatasaray geriden gelip öne geçti

Galatasaray, 16. dakikada Michel Adopo’nun golüyle geriye düştüğü Cagliari karşısında 20’de Roland Sallai ve 30’da Barış Alper Yılmaz ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. 58’de son dönemde yıldızı parlayan Arda Ünyay skoru 3-1 yaptı. Galatasaray ilk yarıda 8 şutunun 7’sini isabetli göndererek önemli bir üstünlük sağladı. Bu arada Trabzonspor ise İran ekibi Persepolis ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK ise Vanspor’u hazırlık maçında 3-1 mağlup etti.