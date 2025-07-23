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Galatasaray rakip tanımıyor!

Galatasaray üçüncü hazırlık karşılaşmasında Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Sallai, Barış Alper ve Arda Ünyay attı

NationalTurk NL23/07/2025
1 Bir dakikadan az
Galatasaray üçüncü hazırlık karşılaşmasında Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Sallai, Barış Alper ve Arda Ünyay attı
WTS ile Ayın Fırsatları
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1 Galatasaray ikide ikiyle başlamıştı
1.1 Galatasaray geriden gelip öne geçti

Galatasaray ikide ikiyle başlamıştı

Galatasaray, 1. Lig’den Ümraniyespor’u 5-2, Avusturya ekibi Admira Wacker’i 2-1 yenmesinin ardından üçüncü hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari karşısına çıktı. Karşılaşma Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Stadı’nda oynandı. Galatasaray sahaya Günay – Sanchez, Kaan, Jakobs – Frankowski, Berkan, Lemina, Eren – Sallai, Ahmed Kutucu, Barış Alper 11’iyle çıktı.

Galatasaray geriden gelip öne geçti

Galatasaray, 16. dakikada Michel Adopo’nun golüyle geriye düştüğü Cagliari karşısında 20’de Roland Sallai ve 30’da Barış Alper Yılmaz ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. 58’de son dönemde yıldızı parlayan Arda Ünyay skoru 3-1 yaptı. Galatasaray ilk yarıda 8 şutunun 7’sini isabetli göndererek önemli bir üstünlük sağladı. Bu arada Trabzonspor ise İran ekibi Persepolis ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK ise Vanspor’u hazırlık maçında 3-1 mağlup etti.

 

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NationalTurk NL23/07/2025
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