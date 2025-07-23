Hindistan’da Air India faciasında yeni skandal! Cenazeler karıştı

Haziran ayında Hindistan’ın Ahmedabad kentinden Gatwick’e gitmek üzere havalanan ve kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağında 260 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından İngiltere’ye gönderilen cenazelerde karışıklık yaşandığı iddiaları kamuoyunu sarstı. Hayatını kaybeden yolculardan Ashok ve Shobhana Patel’in oğlu Miten Patel, annesinin cenazesinin bulunduğu tabutta başka kişilere ait kalıntılar olduğunu öne sürdü. “Bana annemi geri verdiklerini düşündüm ama şimdi tabutun içinde başka kimlerin olduğunu merak ediyorum,” dedi.

“Yanlış bedenler gönderildi” iddiası

İngiltere basınından The Daily Mail, kazada yaşamını yitiren bazı kişilerin cenazelerinin yanlış ailelere gönderildiğini ileri sürdü. Gazete, biri tamamen yanlış beden teslimi, diğeri ise birden fazla kişiye ait kalıntıların aynı tabutta gönderilmesi olmak üzere iki somut olaydan söz etti.

“Bu çok yıpratıcı ama hata olduğunu biliyorum”

Aynı kazada babasını da kaybeden Miten Patel, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu çok üzücü bir durum. İnsanlar yorgundu, baskı altındaydılar, evet. Ama bir noktada sorumluluk gerekir. İngiltere’ye doğru bedenlerin gönderilmesi şarttı.”

Patel, karışıklığın kaza sonrası yaşanan kaotik ortamdan kaynaklanabileceğini kabul ettiğini söylese de, “Annemin yanında kimlerin kalıntıları vardı, bunu asla bilemeyeceğim,” diyerek acısını paylaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı: En yüksek özen gösterildi

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu trajik kazanın ardından, kurbanların kimlikleri belirlenirken teknik prosedürler ve yerleşik protokoller uygulandı. Tüm cenazeler en yüksek düzeyde profesyonellik ve saygıyla ele alındı.”

Yetkililer, İngiliz makamlarla temasta olduklarını ve ortaya çıkan endişeleri çözmek için iş birliğine devam ettiklerini belirtti.

Aile İngiltere’ye dönüyordu

Ashok ve Shobhana Patel çifti, 12 Haziran’da çocuklarını ve torunlarını görmek üzere İngiltere’ye dönmek için yola çıkmıştı. Kazada hayatını kaybeden ilk kurbanlardan biri olan çiftin cenazeleri kısa sürede İngiltere’ye gönderilmişti. Ancak ortaya çıkan iddialar, kazanın yarattığı travmayı daha da derinleştirmiş durumda.

