Aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen: Eskişehir için en iyisi

CHP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen sürprizi yaşandı.

CHP’de Aydın, Hatay, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK ve PM’de gündem 31 Mart yerel seçimleri oldu.

Hem MYK hem de PM’de yapılan oylama sonrasında Hatay’da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın’da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana’da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin’de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.

Tekirdağ Büyükşehir’de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar’da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.

Yılmaz Büyükerşen bıraktı

Eskişehir’de ise önemli bir gelişme yaşandı.

25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı.

Ancak Büyükerşen’in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce’ye destek verdiği belirtildi.

MYK ve PM’nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP’den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP’nin il başkan adayları şöyle;

Artvin: Bilgehan Erdem

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

Çankırı: İlhan Tekin

Giresun: Fuat Köse

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kilis: Hakan Bilecan

Niğde: Hulusi Özen

Osmaniye: Serkan Karayiğit

Sinop: Mehmet Gürbüz

Tunceli: Ali Mustafa Çelik

Uşak: Özkan Yalım

Yalova: Mehmet Gürel

Yozgat: Özkan Şengül

Zonguldak: Tahsin Erdem

Yılmaz Büyükerşen: Eskişehir için en iyisi oldu

CHP MYK’da Yılmaz Büyükerşen yönetiminin Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Ünlüce’nin adaylığı konusunda ilk kez Gazete Duvar’a konuşan Yılmaz Büyükerşen, PM’den çıkan kararın en doğru karar olduğunu belirterek “Ünlüce, üç belediye başkanımızın da desteklediği bir isimdi, Eskişehir için en iyisi oldu.” dedi.

Eskişehir’de 1999 yılından bu yana büyükşehir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen 3 dönem DSP’den, 2 dönem de CHP’den girdiği seçimi kazanarak, 25 yıldır başkanlık görevini sürdürüyordu.

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