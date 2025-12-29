En Son HaberlerGündemTürkiye
Fatih Altaylı tahliye oldu
“Cumhurbaşkanına tehdit” iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Altaylı tahliye oldu
Fatih Altaylı, 22 Haziran’da tutuklanmıştı
Gazeteci Fatih Altaylı “cumhurbaşkanına tehdit” iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve hükmen tutuklanmıştı.
Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. Avukat Rezzan Aydınoğlu, Avukat Ömer Teker ve Avukat Metin Arslan tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne Altaylı’nın tutukluluğuna itiraz edildi.
Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdi. 22 Haziran’da tutuklanan Altaylı, 29 Aralık itibariyle özgürlüğüne kavuşmuş oldu.