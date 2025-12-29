Sadettin Saran hakkında savcılıktan net açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Sadettin Saran’ın özel bir laboratuvarda yeniden test yaptırdığı kamuoyuna yansımıştı.

Bu gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan resmi bir açıklama yapıldı. Savcılık açıklamasında, soruşturma dosyasında dikkate alınacak tek raporun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor olduğu vurgulandı.

Sadettin Saran hakkında açıklama geldi

Başsavcılığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor, kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.”

Açıklamayla birlikte, özel laboratuvarlarda yapılan testlerin hukuki süreçte delil niteliği taşımadığı netlik kazanırken, soruşturmanın Adli Tıp Kurumu raporu esas alınarak sürdürüleceği belirtildi. Savcılık, dosyayla ilgili incelemelerin çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

