Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis!

Fatih Altaylı beraatini istedi

Kişisel YouTube kanalındaki bir videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle ‘cumhurbaşkanına tehdit’ suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Fatih Altaylı davasında bugün ikinci duruşmada hâkim karşısına çıktı.

İlk duruşmada esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar veren heyet, esas hakkındaki mütalaanın ve savunmanın tamamlanmasının ardından bugün kararını açıkladı.

Celal Şengör, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Galatasaray Lisesi’nden arkadaşları, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Fatih Altaylı’ya destek için Silivri’ye gitti.

Savcılık, celse arasında sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Fatih Altaylı “Silivri’ye hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladı.

Savunmasını yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle heyete teşekkür ederim. duruşmadan 23 gün önce mütalaayı verip bana da biraz inceleme fırsatı verdiniz. Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı suçlamalarıyla benzer davaları savcı eklemiş. Benim davamı andırıyor ama hiçbiri benzemiyor. Cumhurbaşkanına alenen tehditlerle bulunmuş kişiler ya beraat edilmiş ya da aldıkları indirimle tahliye edilmişler. İçtihatlar olmasa bile benim YouTube yayınımın Cumhurbaşkanına korku veya rahatsızlık yaratması pek mümkün değil.”

Mahkeme ara sonrası Fatih Altaylı’ya Altaylı’ya, 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken tutukluğunun devam kararı da çıktı.