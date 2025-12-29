Remzi Albayrak serbest bırakıldı
27 Aralık'ta gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi serbest bırakıldı
Remzi Albayrak, 27 Aralık’ta gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse ‘Zimmet’, ‘İrtikap’, ‘Rüşvet vermek’, ‘Rüşvet almak’ ve ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 27 Aralık’ta gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilmişlerdi.
Savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 isim de serbest bırakıldı.
CHP’li belediyelere yönelik mali operasyon kapsamında 17 Eylül’de Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı.