Tayfun Demirören karşılıksız çekten tutuklandı

Tayfun Demirören infaz işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi.

Yıldırım Demirören’in ortağı ve kardeşi olan Tayfun Demirören infaz işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi.

İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi, Demirören Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören için karşılıksız çek vermek suçuyla tutuklandı.

Tayfun Demirören’in tutuklanma süreci Ocak 2024 başlamış

Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre, İstanbul Mahkemesi, Tayfun Demirören’in 10 Ocak 2024 tarihinde 43 milyon 700 bin lira değerinde karşılıksız çek kullandığını belirledi. Ardından, 5 Şubat 2024’te aynı şekilde 22 milyon 770 bin liralık bir çek daha verdiği iddia ediliyor. Bu olaylar, karşılıksız çek veren tarafın dava açmasına yol açtı.

İstanbul 15. İcra Mahkemesi kararı ve cezalar

İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi, 22 Kasım 2024’te kesinleşen iki kararında, Tayfun Demirören hakkında toplamda 66 milyon 770 bin lira adli para cezası verildiğini duyurdu. Bu karar, Yıldırım Demirören ile ortak olduğu Demirören’lerin ticari faaliyetlerine ciddi bir darbe oldu.

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Mahkemenin kararının ardından Tayfun Demirören, ailesini karşılamak amacıyla İstanbul Havalimanı’na gittiği sırada, GBT işlemleri sırasında arama kaydı bulundu. Bunun üzerine, polis, Tayfun Demirören’i gözaltına aldı. Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirören’i infaz işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

Tayfun Demirören cezaevine gönderildi

Mahkemeden gelen karar ve karşılıksız çek suçlamalarına ilişkin infaz işlemlerinin ardından Tayfun Demirören, cezaevine gönderildi. Demirören’in tutuklanması, Beşiktaş kulübünün yeni yaptığı transferlerine Serdal Adalı‘nın Beşiktaş Kulübünün kasasında 1 kuruş çıkmayacak” dediği transferler için Yıldırım Demirören’in sponsor olacağı söylentilerinden dolayı Beşiktaş camiası ve kamuoyunda büyük yankı ve şaşkınlık uyandırdı.

Demirören Yatırım Holding, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tayfun Demirören’in tutuklanmasının, şahsına ait Mikare Real Estate şirketinin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtmiş ve bu durumun Demirören Yatırım Holding ile bir bağlantısının olmadığını ve borcun üstelenilmediğini vurguladı.

Demirören Yatırım Holding’in açıklaması

Konuyla ilgili Yıldırım Demirören’in başkanı olduğu Demirören Yatırım Holding bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu üyemiz Sayın Tayfun Demirören, şahsına ait ‘Mikare Real Estate’ şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konu nedeniyle tutuklanmıştır. Bu şirket, sadece Tayfun Demirören’e ait olup, Demirören Yatırım Holding ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, Demirören Yatırım Holding’in, Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirketin borçları ve yatırımlarından sorumlu olmadığı belirtildi. “Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.” ifadelerine yer verildi.

Demirören Yatırım Holding, daha önce de bu konuda bir açıklama yaparak, 3 Ocak 2024’te yayınladığı basın bülteniyle bu durumun kamuoyuna duyurulduğunu belirtmişti.