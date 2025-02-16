Olaf Scholz’dan ABD’ye: Demokrasimize müdahaleyi kabul etmeyeceğiz

Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Vance’e yanıt verdi: ‘Demokrasimize ve seçimlerimize müdahaleyi kabul etmeyeceğiz’

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmaya sert bir şekilde yanıt verdi. Başkalarının Almanya ve Avrupa’ya ne yapacaklarını söylemesinin ve Almanya seçimleri için yapılan yönlendirmelerin doğru olmadığını belirtti.

Vance, 14 Şubat’taki Münih Güvenlik Konferansı’nın ilk gününde, Avrupa liderlerini sert bir şekilde eleştirmiş, onları ifade özgürlüğünü sansürlemekle suçlamıştı. Almanya’daki ana akım partilerin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) karşı tavrını eleştirmişti.

Vance, “değerlerinden geri adım attığını” söylediği kıtanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin Rusya veya Çin değil, “içeriden” kaynaklandığını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı, konuşmasının ardından siyasi olarak desteklediği AfD lideriyle bir araya gelmişti.

Olaf Scholz: “AfD’ye destek kabul edilemez”

Olaf Scholz, Bavyera eyaletinin başkentindeki kitleye hitaben yaptığı konuşmada, “‘Bir daha asla’ AfD’ye taahhüt verilen destekle bağdaştırılamaz” dedi.

“Demokrasimize, seçimlerimizde, bu parti lehine Demokratik görüş oluşumuna müdahale eden yabancıları kabul etmeyeceğiz” diye devam etti, bunun özellikle “arkadaşlar ve müttefikler arasında” olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Scholz’un merkez sol Sosyal Demokrat Partisi ve Almanya’nın diğer ana akım partileri, AfD ile işbirliği yapmamayı tercih etti ve bu tutum “güvenlik duvarı” olarak adlandırıldı.

Scholz ayrıca konuşmasında, gelecekteki Berlin hükümetinin savunma ve güvenliğe daha fazla harcama yapmak için ülkenin sözde borç frenini gevşeteceğini öngördü. Almanya’nın borç freni, hükümetin aşırı borçlanmasını ve borç biriktirmesini engelleyen anayasal bir maddedir.

Almanya hükümeti geçen ay NATO’nun savunma harcamalarına GSYİH’nın %2’sini ayırma hedefini karşıladığını açıkladı; ancak bu oran Trump yönetiminin %5’lik yeni talebinin oldukça altında kalıyor.