Devlet Bahçeli: Fatih Terim Fonu, Şaibeli Soytarılar…

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli’nin hedefinde Fatih Terim Fonu vardı.

Bahçeli “Daha çok faiz elde etmek için tertip edilmiş fon oyunları, milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Fatih Terim Fonu olarak adlandırılan dolandırıcılık olayı başta olma üzere son günlerde gündemde olan Dilan Engin Polat soruşturması ve TİKTOK fenomenleri MHP lideri Bahçeli’nin hedefindeydi.

Devlet Bahçeli Fatih Terim Fonu ve diğer olaylar hakkında şunları söyledi:

“Türk ve Türkiye Yüzyılı; cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın muhterisleri aracılığıyla değil; faziletin, feragatin, fedakarlığın, ferasetin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir. İşte bu sevdalılar hamd olsun Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nda temerküz etmişlerdir.

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır.

Tik Tok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza, siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiye’mize haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur.”

Devlet Bahçeli Fatih Terim Fonu Açıklaması (Video)

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