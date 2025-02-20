Fırat Yılmaz Çakıroğlu Unutulmadı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 günü PKK sempatizanı teröristlerin saldırısına uğramıştı.

Türkiye’de milliyetçi camianın simge isimlerinden olan ve Türk milliyetçileri arasında “şehit” olarak anılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, katledilmesinin 10. yılında anılmaya devam ediyor. Çanakkale Zafer Partisi teşkilatı da bu kapsamda, toplantı salonuna “Fırat Yılmaz Çakıroğlu” adını vererek onun hatırasını yaşatmayı amaçladı. Konuyla alakalı Zafer Partisi Çanakkale İl Başkanı Sedat Durmaz Kararı Video İle Duyurdu

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kimdir?

1 Ocak 1991 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde doğan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu’nun 1996 yılında Diyarbakır’a tayini nedeniyle çocukluk ve ilkokul yıllarını burada geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Çakıroğlu, aynı zamanda formasyon dersleri alıyordu ve Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Fırat Yılmaz Cinayeti

2009- 2015 yılları arasında devam eden 1. Çözüm Süreci Döneminin son demlerinde 20 Şubat 2015 tarihinde, İzmir Ege Üniversitesi’nde terör örgütü sempatizanı öğrencilerle yaşanan bir çatışmada, Çakıroğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı. Yargılama sürecinde Semo, “kasten öldürme” ve “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay günü, Ege Üniversitesi kampüsünde Milliyetçi öğrenciler ile terör örgütü sempatizanı öğrenciler arasında uzun süredir devam eden gerginlik, fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kavga sırasında ülkücü grup Ege Kafe yönüne ilerledi ve karşıt grup kaçtı; bazıları Ege Kafe’ye sığındı. Çakıroğlu ve arkadaşları da kafeye girdi. Kısa bir süre sonra, Çakıroğlu bacağından yaralı olarak kafeden çıktı. Ambulansın geç gelmesi nedeniyle, Çakıroğlu kan kaybından hayatını kaybetti.

Olayın ardından açılan davada, Nurullah Semo’nun yanı sıra 32 sanık yargılandı. Semo, “kasten öldürme” ve “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan ikisi “yaralama” suçundan hüküm giyerken, 29 sanık tüm suçlamalardan beraat etti. Dönemin fakülte yetkilileri olan rektör Candeğer Yılmaz ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Ersin Doğer’in ise “görevi ihmal” suçunu işlediklerine karar verildi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Anılması

Çakıroğlu’nun vefatının ardından, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde onun adını yaşatmak amacıyla parklar, spor merkezleri ve hatıra ormanları oluşturuldu. Örneğin, Tarsus ve Menderes’te spor merkezlerine, Nazilli ve Aliağa’da parklara, Etimesgut’ta ise bir hatıra ormanına onun ismi verildi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hatırası, milliyetçi camia başta olmak üzere, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor. Milliyetçi Camia açısından önemi herkesce bilinen Çakıroğlu İçin Pek çok ağıt yakıldı işte onlar içinde en ünlü olanlardan biri , Milliyetçi sanatçı Attila Yılmazdan , ( Resmi Hesaptan Alınmıştır )