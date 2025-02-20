21 Şubat 2025 Cuma İstanbul’da Okullar Tatil Mi? İşte Son Durum!

İstanbul’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, “21 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Valiliği, bugün (20 Şubat) okulları tatil etmişti. Peki, yarın için kar tatili kararı çıktı mı?

21 Şubat 2025 Cuma İstanbul’da Okullar Tatil Mi?

Henüz Valilikten resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar yağışı İstanbul‘da etkisini sürdürecek. İstanbul ve çevresinde kuvvetli kar yağışının devam etmesi beklenirken, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni bir tatil kararı alıp almayacağı merak konusu.

Altay Kar Fırtınası Etkisini Artırıyor

Meteoroloji yetkilileri, Altay Kar Fırtınası’nın perşembe günü etkisini artıracağını ve hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Kar yağışına ek olarak, buzlanma ve kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

İstanbul’da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre İstanbul’da hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak ve gün boyunca kar yağışı devam edecek.

Sıcaklık: 3°C

Hissedilen Sıcaklık: -2°C

Yağış Türü: Kar

Rüzgar: 40-60 km/saat hızında, kuzey yönlü

Buzlanma ve don: Yüksek ihtimal

Kar yağışının özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteorolojiden Uyarı: Kuvvetli Kar ve Buzlanmaya Dikkat!

Meteoroloji uzmanları ve AFAD yetkilileri, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, toplu taşıma kullanılması ve zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

21 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil Mi?

Şu an için İstanbul Valiliği tarafından 21 Şubat Cuma günü için bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak hava şartlarının kötüleşmesi halinde yeni bir tatil duyurusu gelebilir.

İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları anlık olarak takip ediyoruz. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Gelişmeleri anında öğrenmek için bizi takip edin! İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda en güncel bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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