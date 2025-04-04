Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin ithalat vergisi kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin bu süreçte rekabet avantajı sağlayabileceğini belirterek, durumu ‘kötünün iyisi’ olarak değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin Gümrük Vergisini Değerlendirdi

Bakan Ömer Bolat, Cuma günü yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin ABD’ye giren tüm mallara yönelik yeni ithalat vergisi kararının Türkiye açısından kısmen avantajlı olabileceğini ifade etti. Ömer Bolat, ABD’nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar ‘kötünün iyisi’ olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Nisan’da yaptığı duyuruyla ABD’ye giren tüm mallara en az yüzde 10’luk asgari gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Çin ve Vietnam gibi ülkelere ise daha yüksek vergi tarifeleri uygulanacak. Yüzde 10’luk vergi uygulaması 5 Nisan’da yürürlüğe girecek, daha yüksek vergiler ise 9 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Rekabet Avantajı Sağlayabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin yüzde 10’luk gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldığını, bunun Türkiye açısından bir rekabet avantajı yaratabileceğini belirtti. Rakip ülkelere daha yüksek vergiler getirilmesinin Türkiye’yi bir miktar avantajlı konuma getirebileceğini ifade etti.

Ömer Bolat, “ABD’nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar ‘kötünün iyisi’ olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu uygulamanın tamamen ortadan kaldırılması için ABD’li ticaret yetkilileri ile müzakerelere başlamak istiyoruz.” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat NTV ‘ye açıklamalarda bulundu. İşte O Açıklama ;



ABD ile Müzakereler Başlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayının ortalarında düzenlenecek olan Amerikan-Türk İş İnsanları buluşmasına katılarak konuyu detaylı bir şekilde ele alacaklarını ifade etti. ABD ile ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 35,2 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ABD’nin Türkiye’nin ihracatında yüzde 6,2 payla ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Bakan Bolat, “ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi artırmak için önümüzdeki dönemde temasları sıklaştıracak ve sektörler bazında bu süreci kolaylaştıracak ve güçlendirecek adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye’nin ihracatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticarette ABD lehine 2,4 milyar dolarlık bir fazla bulunduğunu da hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Dengeli Ticaret Vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin tüm ülkeler ile olduğu gibi ABD ile ticareti de kazan-kazan prensibi çerçevesinde geliştirmek için çaba gösterdiğini belirtti. Bu süreçte ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yüzde 10’luk verginin kaldırılması için müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamaları, Türkiye’nin ABD ile olan ticari ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor. Bu süreçte müzakerelerin sonuçları ve ticaret hacminin nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.