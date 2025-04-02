Le Pen İmamoğlu üzerinden kendisini savundu. Fransa’da hakkında verilen siyasi yasak kararı nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Türkiye’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu örnek göstererek Fransız yargısını sert bir dille eleştirdi.

Le Pen İmamoğlu Üzerinden Fransa’ya Eleştiri Getirdi

Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Marine Le Pen, Fransa’daki yargı kararını siyasi bir operasyon olarak nitelendirdi. Le Pen, eleştirilerini güçlendirmek için Türkiye’de tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu örnek gösterdi ve Fransız yargısının kararını bu durumla kıyasladı.

Le Pen, açıklamasında şunları söyledi:

“[Fransa’da] cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisinin aday olmasını geçici bir infazla engelleyenler, Sayın [Recep Tayyip] Erdoğan’ın şu anda tutuklu olan asıl rakibini [Ekrem İmamoğlu’nu] nasıl savunacaklar?”

Le Pen’in bu çıkışı, hem Fransa’da hem de Türkiye’de yankı uyandırdı. Le Pen İmamoğlu kıyaslaması, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Le Pen İmamoğlu Mesajının Ardından Eylem Çağrısı Geldi

Le Pen’in açıklamalarının ardından, Ulusal Birlik Partisi’nin mevcut lideri Jordan Bardella, doğrudan bir protesto çağrısı yaptı. Bardella, Europe 1 radyosu ve CNews TV’ye yaptığı açıklamalarda, “Fransızlar öfkelenmeli ve onlara diyorum ki: Öfkelenin! Bu hafta sonu sokaklara çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu çağrı, Fransa genelinde aşırı sağcı kesimlerin sokağa çıkmasına yönelik bir hazırlık olarak değerlendirildi. Bardella’nın açıklaması, Le Pen İmamoğlu savunmasını daha da gündemde tutarken Fransa’daki siyasi tartışmaları büyüttü.

Le Pen İmamoğlu Tartışmaları Sürüyor

Le Pen, İmamoğlu savunması, Fransa’da Le Pen’e verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararlarıyla doğrudan ilişkilendirildi. Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan Le Pen, iki yılı elektronik kelepçe ile olmak üzere toplamda dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 100.000 euro para cezası ödemesi kararlaştırıldı ve beş yıl süreyle kamu görevine aday olması yasaklandı.

Le Pen, bu kararı “yasal olmaktan çok siyasi bir karar” olarak nitelendirdi ve demokrasinin işleyişine zarar verdiğini savundu. Fransa’daki bu kararı, Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile kıyaslayarak sert eleştirilerde bulundu.

Le Pen İmamoğlu Kıyaslaması Uluslararası Gündemde

Le Pen İmamoğlu kıyaslaması, uluslararası basında da geniş yer buldu. Özellikle Avrupa’nın farklı ülkelerinde, hem Le Pen’in hem de Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklarla karşı karşıya kalması, demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerine tartışmalara neden oldu.

Le Pen’in konuşmasının ardından, Fransa’daki bazı siyasetçiler de bu durumu eleştirdi. Özellikle aşırı sağcı liderin Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığı kıyaslama dikkat çekti.

Le Pen İmamoğlu Kıyaslaması Tartışılıyor

Le Pen İmamoğlu kıyaslaması, iki ülkenin de iç siyasetinde geniş yankı buldu. Le Pen’in açıklamaları ve Bardella’nın eylem çağrısı, özellikle sosyal medyada geniş bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.

Fransa’daki protestoların nasıl bir boyuta ulaşacağı ve Türkiye’deki Ekrem İmamoğlu sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Uluslararası basın, Le Pen İmamoğlu tartışmasını yakından izlemeye devam ediyor.