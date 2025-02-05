Mario Lemina Galatasaray’da

Mario Lemina Galatasaray’da Trendyol Süper Lig’in namağlup lideri Galatasaray’da uzun zamandır beklenen orta saha transferi gerçekleşti. Galatasaray uzun zamandır beklediği orta sahayı İngiltere’de buldu. Ana mevkisi ön libero olmasına rağmen kritik durumlarda stoper oynayabildiği de bilinen Lemina son olarak Wolverhampton forması giyiyordu. Oyuncu kariyerine Lorient kulübünde başlamıştı. Daha öncesinde de 2019 -2020 sezonunda Galatasaray forması giyen oyuncu yeniden aslan oldu.



Gabonlu futbolcu u 20 seviyesinde Fransa milli takımında çağrılmış olmasına rağmen A takım için doğduğu topraklar olan Gabonu tercih etti. 1 Eylül 1993 Libreville doğumlu olan oyuncu şu an 31 yaşında. An itibari ile TransferMarkt verilerine göre 9 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncuunun kariyeri boyunca oynadığı takımlar ise şu şekilde;



2012 – 2013: Lorient

2013 – 2015: Marsilya 2015 – 2017: Juventus 2017 – 2021: Southampton

2019 – 2020: → Galatasaray (kiralık)

2020 – 2021: → Fulham (kiralık)

2021 – 2023: Nice

2023 – Wolverhampton Wanderers

Oyuncunun sezonun geri kalanındaki performansı merak konusu.