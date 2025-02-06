Avrupa; kozmopolit şehirleri, yüksek yaşam kalitesi ve ekonomik gücü ile her zaman ilgi çekici bir kıta olmuştur. Ancak, bazı şehirlerde yaşamanın bedeli diğerlerine kıyasla oldukça yüksek. Mercer ve HousingAnywhere gibi araştırma kuruluşlarının 2024 verilerine göre, Avrupa’nın en pahalı şehirleri belirlenmiş durumda. Peki, hangi şehirler listenin zirvesinde yer alıyor ve bu şehirlerde yaşam neden bu kadar pahalı?

İşte, Avrupa’nın en pahalı şehirleri

Zürih

İsviçre’nin finans merkezi olan Zürih, 2024 yılında Avrupa’nın en pahalı şehri olarak listenin başında yer alıyor. 420.000’den fazla nüfusa sahip olan Zürih, özellikle bankacılık, sigorta ve finans sektörü ile ön plana çıkıyor.

Zürih’te yüksek yaşam maliyetinin en büyük sebeplerinden biri konut fiyatları. Statista verilerine göre, şehirdeki bir apartman dairesinin ortalama metrekare fiyatı 13.500 Euro, bu da onu Avrupa’da ikinci en pahalı şehir yapıyor. Ayrıca, toplu taşıma, sağlık hizmetleri ve günlük yaşam giderleri de oldukça yüksek. Ancak şehrin üst düzey kamu hizmetleri, güvenli yaşam ortamı ve doğal güzellikleri, yüksek maliyetlere rağmen Zürih’i cazip kılmaya devam ediyor.

Cenevre

Zürih’in hemen ardından gelen Cenevre, Avrupa’nın en pahalı ikinci şehri olarak listede yer alıyor. Özellikle uluslararası diplomasi, bankacılık ve lüks saat üretimi ile tanınan bu şehir, yüksek gelir düzeyine sahip bireyler ve yabancı çalışanlar için bir cazibe merkezi.

Cenevre’de yaşam maliyetini artıran en büyük faktörlerden biri barınma. Ortalama bir apartman dairesinin metrekare fiyatı 13.800 Euro ile Zürih’i bile geride bırakıyor. Buna ek olarak, şehirde kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim oldukça maliyetli.

Buna rağmen, Monts du Genevois dağları, Leman Gölü ve kültürel zenginlikleri sayesinde Cenevre, pahalı olmasına rağmen Avrupa’nın en çok tercih edilen şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.

Basel

Basel, İsviçre’nin en büyük üçüncü şehri olup, 2024 yılında Avrupa’nın en pahalı üçüncü şehri olarak listede yer aldı. Fransa ve Almanya sınırında bulunan Basel, sanat galerileri, mimari yapıları ve ilaç sektöründeki gücü ile dikkat çekiyor.

Basel’in yüksek maliyetli olmasının ana sebepleri arasında konut fiyatları, sağlık hizmetleri ve yaşam giderleri bulunuyor. Özellikle ilaç ve kimya sanayisinin merkezi olması, burada çalışanların yüksek maaş almasını sağlarken, bu durum genel yaşam maliyetlerini de artırıyor.

Basel ayrıca, University of Basel gibi köklü eğitim kurumlarıyla da dikkat çekiyor. Şehirde eğitim almak isteyenler için maliyetler oldukça yüksek olsa da, kaliteli yaşam standartları ve ekonomik istikrar Basel’i cazip hale getiriyor.

Bern

Bern, İsviçre’nin politik merkezi olarak bilinir ve 2024 yılında Avrupa’nın en pahalı dördüncü şehri olarak listede yer aldı. Hükümetin merkezi olan bu şehir, aynı zamanda finans, kamu yönetimi ve sağlık sektöründe geniş iş imkanları sunuyor.

Bern’in yüksek maliyetli bir şehir olmasının sebepleri arasında konut piyasasındaki rekabet yer alıyor. Ortalama bir apartman dairesinin metrekare fiyatı 10.400 Euro olarak ölçüldü. Eğitim ve sağlık hizmetleri de diğer İsviçre şehirleri gibi oldukça pahalı.

Buna rağmen, Aare Nehri kıyısındaki tarihi güzellikleri, kültürel etkinlikleri ve huzurlu yaşam tarzı Bern’i pahalı olmasına rağmen cazip bir şehir yapıyor.

Londra

İngiltere’nin başkenti Londra, 2024’te Avrupa’nın en pahalı beşinci şehri olarak listede yer aldı. Ancak dikkat çekici olan şey, Londra’nın genel maliyet sıralamasında 2023’te 17. sıradayken 2024’te 8. sıraya yükselmesi.

Londra’da kira fiyatlarının yüzde 4 oranında artması, günlük hizmetlerdeki fiyat artışları ve yaşam maliyetinin genel olarak yükselmesi, şehri daha pahalı hale getirdi. Özellikle benzin fiyatlarının yüzde 48,3 artması ve güzellik hizmetlerinin yüzde 7,2 yükselmesi, Londra’da yaşamı daha zor hale getiriyor.

Ancak, uluslararası iş imkanları, sanat ve moda sahnesi, dünya çapında üniversiteleri ve gelişmiş ulaşım ağı, Londra’yı pahalı olmasına rağmen vazgeçilmez kılan faktörler arasında.

Avrupa’da konut kiralarının en yüksek olduğu şehirler

Bunların yanı sıra, HousingAnywhere tarafından yapılan araştırmaya göre, Avrupa’da kiraların en yüksek olduğu şehirler sıralamasında Amsterdam başı çekiyor. İşte listenin ilk beş sırası:

Amsterdam (€2,164/ay)

Roma (€2,000/ay)

Lahey (€1,980/ay)

Rotterdam (€1,850/ay)

Stuttgart (€1,890/ay)



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