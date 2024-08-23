Gökhan Çıra’nın kızı koruma altına alınacak mı?

Eski futbolcu Gökhan çıra, dokuz yıl önce cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci ile birlikte. Gökhan Çıra’nın evlat edindiği ileri sürülen kız çocuğuyla birlikte çektirdiği fotoğraf büyük tepki çekti.

Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bu doğrultuda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gökhan Çıra’nın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Gökhan Çıra’dan açıklama

Eski futbolcu Gökhan çıkan yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı paylaşımda, “O benim kızım, dünyam, parçam, yaşama sevicim kızım. Biyolojik olarak babası olduğumu unutanlaradır bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim, ama bilin ki kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum ha avcumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim” ifadelerini kullandı.

Karar verildi

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi. Mahkemenin kararında şu detaylar yer aldı:

Gökhan Çıra’nın çocuğa bakım konusunda istekli ve hazır olduğu belirtildi.

Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olduğu vurgulandı.

Aynı hanede bulunan babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olduğu ifade edildi.

Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmadığı, istismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayetlerin bulunmadığı ve ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği belirtildi.

Mahkeme, çocuğun üstün yararını gözeten ilkeler doğrultusunda, çocuğun ebeveyninden ayrılmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, çocuğun yaşının aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönem olduğu, kurum bakımına alınmasının psikolojik olumsuz etkiler doğurabileceği ifade edildi.

Sonuç olarak, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi, çocuğun Gökhan Çıra’da kalmasına karar verdi ve bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebi reddetti.

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