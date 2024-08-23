Gardaland: İtalya’nın en büyük tema parkı

Popüler Garda Gölü üzerindeki Gardaland, İtalya’nın en büyük ve en eski eğlence parkı olmasının yanı sıra Avrupa’nın en uzun süredir var olan ve büyüklük bakımından da çok ileride olan parklarından biri.

Tema parkının kendisi olan Gardaland Park’ın yanı sıra Gardaland Resort’un tamamında Legoland su parkı, bir akvaryum ve parkın dünyalarını yansıtacak şekilde tasarlanmış üç otel bulunmakta.

Gardaland Park: Macera dolu atraksiyonlar

Gardaland, park ziyaretçilerine dikey dalış imkanı sunan hız treni “Oblivion” veya hızlı “Mavi Kasırga” ile çeşitli atraksiyonlar sunuyor.

Örneğin “Raptor” yolculuğu, Gardaland Resort‘un resmi web sitesinde de belirtildiği gibi, yan koltuklardaki herkesin “boşlukta süzüldüğü” için heyecan da vaat ediyor.

Ayrıca, örneğin 2023’te tanıtılan labirentte veya batık Atlantis’in dünyalarında dolaşırken “Fuga da Atlantide”de macerayı da deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca bazı su gezileri de var. Yeniden yaratılan Rocky Dağları’nda suda tekne turuna çıkabilirsiniz.

Çocuklar için: Gardaland Park’ın önemli noktaları

Daha az aksiyon dolu ama daha yaratıcı olan ise tarihi bir atlıkarınca olan “Giostra Cavalli” veya “Volaplano”dur.

İkincisi ile Fantasy Kingdom’ın üzerinden bir uçakla uçabilirsiniz. Miniklerin özellikle ilgisini çeken program öğeleri arasında “Bebek Pilota”, “Bebek Carsora” ve “Bebek Cavalli” oyuncakları yer alıyor.

Çocuklar ayrıca Peppa Pig’in dünyasını keşfedebilirler. Orada örneğin Domuz ailesinin evine bakabilir veya karakterlerle tanışabilirler. Tesis bünyesinde yer alan maskotlarla hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz.

Gardaland’daki Legoland su parkı ve akvaryumu

Büyük su parkı da Gardaland Resort’ta bulunmaktadır.

Çocuklar, çok sayıda su eğlencesi atraksiyonunun yanı sıra, dört milyondan fazla Lego parçası kullanılarak bazı İtalyan manzaralarının yeniden yaratıldığı Miniland’ı da sabırsızlıkla bekleyebilirler.

Erişime yalnızca Gardaland Park ve Su Dünyası için kombine biletle izin verilmektedir.

İkinci alan özellikle çocuklara yöneliktir. Bu nedenle, 14 yaşın altındaki çocuklara eşlik etmedikleri sürece yetişkinlerin girişine genellikle izin verilmez. Bunlar tek başına erişim alamazlar.

Akvaryumda 40 tankta 5.000’in üzerinde deniz canlısı, balık ve suda yaşayan diğer canlılar gözlemlenebilmekte.

Okyanus tünelinde hayvanlar da yanınızda ve üzerinizde yüzüyor. Akvaryum ziyareti etkileşimli de yapılabilir: Bir sınavla su altı dünyası hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Akvaryum biletleri parka girişten bağımsız olarak da satın alınabilir.

Gardaland Park: Yemek ve gösteriler

Gardaland ayrıca açlığı gidermek için büyük ve küçük çok çeşitli mutfak seçenekleri sunuyor: pizzadan Meksika yemeklerine, Kung Fu Panda Ülkesindeki sosisli sandviçlere kadar aralarından seçim yapabileceğiniz birçok alternatif var.

Glutensiz ve vejetaryen yemekler de sunulmakta.

Ayrıca tüm aileyi eğlendirecek çeşitli gösteriler de mevcuttur.

Gardaland Resort’taki oteller

Çeşitli tema parklarında olduğu gibi, geceyi doğrudan Gardaland Resort’taki parkta geçirme fırsatınız da var. Burada seçebileceğiniz üç otel var.

4 yıldızlı Gardaland Hotel’de klasik odaların yanı sıra özel temalı odalarda da konaklayabilirsiniz. Otelde dört pavilyon, kapalı bir bahçe, iki bar ve iki restoran bulunmaktadır.

Buna ek olarak, “Gardaland Adventure Hotel” yalnızca tasarımları nedeniyle sizi Kuzey Kutbu’na, Arap bölgesine, ormana veya Vahşi Batı’ya götüren temalı odalar sunmaktadır.

“Gardaland Magic Hotel” de tamamen temalı bir tesis: Adından da anlaşılacağı gibi bu otel sihire adanmış. Örneğin büyülü orman odaları var.

Ayrıca büyülü bir buz kalesini ya da bir sihirbazın evini anımsatan odalarda da konaklayabilirsiniz.

Az bilinen tema parkı, heyecan verici gezintileriyle ‘Avrupa’nın en iyilerinden biri’.

İtalya’da Verona’ya yakın Gardaland’ı her yıl yaklaşık üç milyon kişi ziyaret ediyor, bu da Thorpe Park’ın iki katı. Tema parkında Lego ve Jumanji temalı alanlar var.

İtalyan tema parkı, Avrupa’nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor.

İtalya’da yaşayanlar için Gardaland, İngiltere’dekiler için Legoland ve Thorpe Park’ın sahip olduğu isim tanınırlığına sahiptir.

Ancak tema parkı ve yüksek roller coaster’ları, nispeten kısa kuyruklarına, heyecan verici sürüşlerine ve mükemmel konumuna rağmen uluslararası izleyiciler tarafından sıklıkla göz ardı edilir.

İtalya’nın kuzeydoğusundaysanız, doğuda güzel Gerona’dan çok da uzak olmayan Garda Gölü kıyısındaki Gardaland’a uğramaya değer.

64 dönümlük bir alana yayılan bir alanda, metalik hız trenlerinin büyük kuleleri İtalyan gökyüzünün parlak mavisine karşı yükseliyor.

Ziyaretçi sayısı açısından Gardaland epey popüler. Her yıl yaklaşık üç milyon kişi ziyaret ediyor.

Ancak hareketli parktaki kuyruklar nadiren çok uzun oluyor. Bir diğer büyük ilgi çekici yanı da, ister İtalyan ister yurtdışından olsun, genç ve yaşlı herkes tarafından tanınacak çok sayıda temalı oyuncağa sahip olması.

Bu nedenle Tripadvisor’da Avrupa’nın en iyi 10 tema parkından biri olarak sıralanması şaşırtıcı değil.

İki yıl önce dünyanın ilk Jumanji temalı cazibe merkezi Gardaland’da halka kapılarını açtı.

20 milyon avroluk Jumanji: The Adventure, ailelerin kutsal bir taşı efsanevi bir tapınağa geri götürmek için ormanın derinliklerine doğru yolculuk ederken altı kişilik araçlarda oturmalarına olanak tanır.

Aç bir su aygırından korkunç bir Taş Dev’e kadar yol boyunca bolca tehlike vardır.

Cazibe merkezi, oyuncağa girdiğiniz andan itibaren hikayeyi canlandırmak için Artırılmış Gerçeklik kullanır.

Örneğin, konuklar aynalarla dolu bir odaya girer ve yansımalarını görürler – ancak yansımaları, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan’ın oynadığı yakın tarihli Jumanji filmindeki bir sahneye gönderme yaparak bir avatara dönüşür.

2018’de Gardaland’ın Peppa Pig Land’i, parkın popüler Fantasy Kingdom’ının ve Prezzemolo Land ve Kung Fu Panda Academy gibi diğer önemli cazibe merkezlerinin yanında açıldı.

Genç çizgi film domuz hayranları, özel Peppa sıcak hava balonlarında parkın çok yukarısına yükselebilir veya plastik teknelerde yüzebilir.

Ziyaretinizi birkaç günlük bir hale getirmek istiyorsanız, Gardaland Magic oteli kalmak için idealdir.

Kale stilleri, büyücülerden ilham alan teklifleri ve büyülü ormanlardan buz kalelerine kadar temalı odalarıyla doğrudan bir hikaye kitabından çıkmış gibi görünüyor.

Otelin içindeki detaylar etkileyici ve büyük bir fasulye sırığından sihirli semboller içeren parşömenlere ve yüzlerce uçan kitaba, 30’dan fazla kalkana, 60 kılıca, 30 büyücü şapkasına ve 40 devasa ağaca kadar her şeyi içeriyor.

Küçük renkli tuğla hayranları için büyük bir çekim noktası, Gardaland’ın Legoland Su Parkı’na ev sahipliği yapmasıdır, ancak bu alana girmek veya ana park girişinizi yükseltmek için özel bir kombine bilet satın almanız gerekir.

Eğlenceler arasında, binicilerin arkadaşlarının yanında yüzmeden önce tuğlalardan kendi yolculuklarını inşa etmelerine olanak tanıyan Lego River Adventure yer alır.

Beach Party ve Duplo splash, farklı yaş gruplarına birbirlerini ıslatmaları için renkli araçlar vererek İtalyan havasının tadını çıkarır.

Gardaland giriş ücreti

Parka giriş ücreti tek bir gün için online olarak 40 euro veya iki gün için 50 eurodur. Kapıdaki fiyat biraz daha yüksektir.

Tema parkının web sitesinde farklı ulaşım araçlarıyla oraya nasıl en iyi şekilde ulaşılabileceğine dair kapsamlı bir özet bulunmaktadır.

İşte dünyanın en yeni jeoparkları