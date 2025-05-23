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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ceza!

Yalan beyan suçlamasıyla yargılandıkları davada oyuncular Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'na ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına verildi

NationalTurk NL23/05/2025
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Yalan beyan suçlamasıyla yargılandıkları davada oyuncular Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'na ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına verildi
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklık cezası

Gezi Parkı Davası kapsamında tutuklu olan ID İletişim’in sahibi Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “Yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar çıktı Halit Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla iki isim de cezaevine girmeyecek.

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NationalTurk NL23/05/2025
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