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Mattia Ahmet Minguzzi’de bir karar daha

Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 5 çocuk hakkında karar çıktı

NationalTurk NL23/05/2025
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Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 5 çocuk hakkında karar çıktı
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1 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi sosyal medyadan tehdit edilmişti
1.1 Sadece birine 4 yıl 8 ay hapis cezası

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi sosyal medyadan tehdit edilmişti

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından sosyal medya üzerinden ailesine tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaş altı 5 çocuk, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi‘nde duruşmada 5 çocuk, suçu ve suçluyu övmek ile birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ile yargılandı. Ardından mahkeme kararını açıkladı.

Sadece birine 4 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme, ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan 5 sanığa yaş indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis verdi. ‘Silahla tehdit’ suçundan 4 sanığa adli kontrolle beraat kararı çıktı. 5 sanıktan M.G. hakkında ise tutukluluğun devamı ve 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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NationalTurk NL23/05/2025
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