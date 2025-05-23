Mattia Ahmet Minguzzi’de bir karar daha

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi sosyal medyadan tehdit edilmişti

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından sosyal medya üzerinden ailesine tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaş altı 5 çocuk, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi‘nde duruşmada 5 çocuk, suçu ve suçluyu övmek ile birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ile yargılandı. Ardından mahkeme kararını açıkladı.

Sadece birine 4 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme, ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan 5 sanığa yaş indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis verdi. ‘Silahla tehdit’ suçundan 4 sanığa adli kontrolle beraat kararı çıktı. 5 sanıktan M.G. hakkında ise tutukluluğun devamı ve 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.