Oğuzhan Murat Aci’nin eşine babasından tepki!

Mart 2024’te Oğuzhan Murat Aci’ye çarpıp Türkiye’den kaçmıştı

Türkiye kamuoyunu uzun süre meşgul eden Oğuzhan Murat Aci’nin davası konusunda çok önemli bir gelişme yaşandı. 1 Mart 2024’te Timur Cihantimur, İstanbul Eyüp’te ATV‘yi tamir için kenara çeken beş kişiye çarpmış, yaralılardan Oğuzhan Murat Aci, hayatını kaybetmişti. Kaza yerinden kaçan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a götürülmüş, ikili daha sonra gittikleri ABD’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ABD Mahkemesi, Şubat ayında iki ismin de Türkiye’ye iadesine karar vermişti.

Şükriye Aci: Babası zararımı karşıladı

Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci aniden Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Aci, verdiği dilekçede “Şükriye Aci’nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararı, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.

Özer Aci: Hayat sigortasından 135 bin dolar aldı

Acılı baba Özer Aci ise hayatını kaybeden oğlunun eşi Şükriye Aci’yi adeta topa tuttu. Özer Aci, “Oturdukları ev kira değil. Üzerine ticari taksi ver, geliri var. Oğlumun sigortasından dolayı maaşı var. Oğlumun hayat sigortasından söz edilebilir bir para aldı. 135 bin dolar aldı” ifadelerini kullandı. Özer Aci, “Benim oğlumun kanını kaça sattılar, çıksın açıklasınlar. Ben davama devam ediyorum. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok” sözleriyle isyanını dile getirdi.