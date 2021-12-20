Hülya Avşar’ın ekonomik krize önlem olarak “Simit yencek” tavsiyesine tepkiler çığ gibi büyüyor

Hülya Avşar’ın, “Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. ‘Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?’ falan diyorlar. Gerekirse yencek ama bu günleri de kolay atlatacağız” sözleri sosyal medyada tepki çekti

Hülya Avşar’ın ekonomik krize ilişkin sözleri akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini sık sık açıklayan Avşar için, “Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat.” demişti.

Şarkıcı Hülya Avşar’ın Türkiye’nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Avşar’a dün “Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?” şeklinde bir soru soruldu.

“Gerekirse simit yeriz”

Avşar da bu soruya şöyle yanıt verdi:

Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye’de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Avşar’ın bu ifadeleri sosyal medyada eleştiri aldı.

“Yalakadan sanatçı olmaz”

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu sözlerin arından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avşar hakkında kullandığı “Yalakadan sanatçı olmaz” sözleri hatırlattı.

2014 yılında Hülya Avşar, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapım maliyetinin sık sık gündeme geldiği ve eleştiri konusu olduğu günlerde Avşar şu açıklamayı yapmıştı:

Hiç tahmin ettiğimiz kadar ihtişamlı değil, ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok. Zaman geçtikçe bugün yapılan tartışmaların ne kadar gereksiz olduğunu anlayabileceğiz. Gezdik, gezdirdiler. Düşünüyorsunuz Putin geliyor, Papa geliyor, böyle bir yerde ağırlamış olmak çok keyifli olsa gerek. Olması gereken bir bina olmuş. Yakına gelip görmek lazım ki abartıldığı kadar olmadığına karar verdim. Neredeyse benim evim daha şaşalı diyecektim. O kadar diyemedim tabi.

Kılıçdaroğlu da bir konuşmasında Erdoğan’a yüklenirken, ”Ona yine itibar kazandıracak olan Rıza Sarraf’tır. Onu da yanına alsın, genel sekreter yapsın. Yan tarafına Hülya Avşar’ı da alabilir” ifadesini kullanmıştı. Avşar, bunun üzerine kişilik haklarını zedelediği ve toplumsal onurunu aşağıladığı iddiasıyla CHP liderine dava açmıştı.

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine şu yorumu yapmıştı:

Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat.

CHP liderine bu ifadeleri dolayısıyla da dava açan Avşar, şunları söylemişti:

Kılıçdaroğlu’nun en büyük kusuru özgürlüğe ve demokrasiye karşı olması. Bir de onu daha efendi sanırdım. Ben fikirlerimi, inandığımı özgürce söylemeye devam edeceğim. Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu’nu görmezlikten geliyorum. Düşüncelerini özgürce ifade eden kişilere saygı duyuyorum, dolayısıyla Kılıçdaroğlu’na da ‘kendi fikridir’ diyerek selam ediyorum. 31 yıllık sanat hayatımdan hiçbir şüphem yok. Kılıçdaroğlu’nun lider olmadığını biliyorum, siyasetçi olduğundan da emin değilim.

Hülya Avşar, daha sonra geri adım atarak CHP liderine açtığı davayı geri çekmişti.