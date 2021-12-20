Tasarruf sahipleri için yeni bir finansal alternatif sunuldu

Erdoğan tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle TL mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı “yeni bir finansal alternatif” sunduklarını duyurdu:

“Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

Erdoğan’ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, açıklamanın ardından 12,3’e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini de ekledi.

Bu, ihracat yapmayan firmalara verilmeyecek.

Benzer bir şekilde ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde yüzde 1 indirim yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan : “Yastık altındaki 280 milyar dolar ve 5 bin ton altını ekonomiye kazandıracağız.”

Erdoğan, yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının da ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirileceğini söyledi.

Şirketlerin temettü ödemesindeki stopajı yüzde 10’a indirileceğini, bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30’a çıkarılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, faizdeki indirimle birlikte enflasyonun “birkaç ay sonra düşmeye başlayacağını” ifade etti.

Erdoğan, kurdaki artış nedeniyle Türkiye’nin serbest piyasa kuralları dışında önlemler almak zorunda kalabileceği yorumlarına “Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır” diye yanıt verdi.

Maliyeti Hazine tarafından ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Habertürk kanalında konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra birkaç saat içinde 1 milyar dolar satıldığını söyledi.