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Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma sürecini sonlandırdı

Hollywood’un ikonik çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016’da başlayan boşanma sürecinde nihayet anlaşmaya vardı. Ancak çift arasında Fransız bağları Chateau Miraval üzerindeki hukuki mücadele sürüyor. İşte detaylar...

Aslı31/12/2024
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Hollywood’un ikonik çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016’da başlayan boşanma sürecinde nihayet anlaşmaya vardı.
Seyşeller

Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıl süren zorlu boşanma sürecini bir anlaşmayla sonlandırdı. Çiftin avukatları, 2016’da Jolie’nin “uzlaşmaz farklılıklar” nedeniyle açtığı boşanma davasının ardından nihayet bir karara varıldığını doğruladı.

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1 Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında öne çıkan anlaşmazlıklar
1.1 “Brangelina” efsanesi ve ayrılık süreci

Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında öne çıkan anlaşmazlıklar

Çocuk Velayeti: Çift, 2021’de çocuklarının ortak velayeti konusunda uzlaşmaya vardı.

Fransız Bağı Chateau Miraval: 2008’de birlikte aldıkları ve düğünlerinin gerçekleştiği bağ üzerindeki mülkiyet davası halen devam ediyor. Pitt, Jolie’nin payını Rus oligark Yuri Shefler’a izinsiz sattığını iddia ediyor.

“Brangelina” efsanesi ve ayrılık süreci

2005 yılında “Mr. and Mrs. Smith” filminin setinde tanışan çift, medya tarafından “Brangelina” olarak anıldı. Evlilikleri Pitt’in Jennifer Aniston ile olan ikinci, Jolie’nin Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller ile olan üçüncü evliliğiydi.

2016’da Jolie, Pitt’i özel bir uçak seyahati sırasında kendisine ve çocuklarına yönelik tacizde bulunmakla suçladı. Ancak polis soruşturması sonucunda Pitt’e suçlama yöneltilmedi ve iddiaları reddetti.

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Aslı31/12/2024
122 1 dakika okuma süresi
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