CHP’li Zeybek’e çöp krizi tepkisi: İzmir’i çöplerin ortasında bıraktınız

İzmir’de yaşanan çöp krizine ilişkin tartışmalar siyasetin gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, İzmir’deki çöp depolama alanlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldığını ileri sürerek krizin sorumluluğunu bakanlığa yükledi.

Zeybek, “Diyorlar ya İzmir’de çöp toplanamıyor, İzmir’de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Bakanlık tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim’e kadar süre uzatıldı” ifadelerini kullandı.

“5 milyon İzmirli çöplerin içinde yaşıyor”

CHP’li Zeybek’in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, sert ifadeler kullandı. İnan, “Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirli’yi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz” dedi.

İnan, CHP’li belediyelerin İzmir’i yönetmekteki yetersizliğini vurgulayarak, “Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir’in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar” diye konuştu.

