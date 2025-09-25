MHP’li Halil Öztürk’ten TikTok çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Halil Öztürk, sosyal medya platformu TikTok’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Hatay’da yaşanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da müdahale ettiği bir olay sonrası açıklama yapan Öztürk, “Bu hadiseler vahim bir boyut aldı, toplumsal çöküş yaşanıyor” dedi.

Aileyi toplumun temel taşı olarak gördüklerini vurgulayan Öztürk, özellikle “Aile Yılı” kapsamında bu tür konulara daha fazla hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Sosyal medya çağında çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Öztürk, TikTok’taki uygunsuz içeriklerin aile yapısını tehdit ettiğini dile getirdi.

“TikTok adeta bir çukur halini almıştır”

Çocukların içerik üretiminde kullanılmasını doğrudan istismar olarak değerlendiren Öztürk, “Yatak odasından canlı yayın açanlar, çeşitli teşhirler yapan hesaplar, hediye adı altında istismar örnekleri ortada. TikTok adeta bir çukur halini almıştır” dedi.

Öztürk, yaklaşık bir yıl önce TikTok ile ilgili sundukları kanun teklifini hatırlatarak, “Uygunsuz içerikleri filtrelemeyen bu platforma önce erişim engeli, devam etmesi halinde de kapatma cezası uygulanmalıdır. Çocuklarla ilgili içerik üretenler de hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

