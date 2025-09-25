Meloni ve Şara’nın görüşmesine İtalyan liderin bakışları damga vurdu

Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, New York’taki İtalya Daimi Temsilciliği’nde yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu belirtildi.

Meloni’nin mimikleri yine gündem oldu

İkili arasındaki görüşmede basına yansıyan fotoğraflarda, Meloni’nin Şara’ya yönelttiği dikkat çekici bakışlar öne çıktı. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum alan bu anlar, kısa sürede gündem yarattı.

Meloni, daha önce de NATO Zirvesi’ndeki mimikleri, G7’de dönemin ABD Başkanı Biden’a kameralara yönlendirmesi, Arnavutluk Başbakanı Rama’nın kendisinin karşısında diz çökmesi, Donald Trump’la alışılmadık sohbetleri ve dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın temaslarından rahatsızlığıyla çok kez gündeme gelmişti.

