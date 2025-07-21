12 yerli üretim ilaç geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 12 yerli üretim ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, bu ilaçların hastalara şifa olmasını dileyerek, vatandaşlara sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

Hangi ilaçlar listede?

SGK’nın geri ödeme kapsamına aldığı 12 ilacın içeriği ve kullanım alanları şöyle sıralandı:

4 antihipertansif ilaç: Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılıyor.

2 antiromatizmal ilaç: Romatizmal hastalıklarda ağrı ve iltihap kontrolüne yardımcı oluyor.

1 antibiyotik: Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde görev alıyor.

1 ağrı kesici/ateş düşürücü: Özellikle yaygın ağrıların ve ateşin düşürülmesinde etkili.

1 amino asit türevi: Beslenme desteği gereken hastalar için takviye amaçlı.

1 antiviral ilaç: Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor.

1 mide koruyucu: Özellikle mide rahatsızlıklarında asit düzenleyici görev üstleniyor.

1 elektrolit kaybı serumu: Vücutta sıvı ve mineral dengesi sağlıyor.

