Altan Öymen vefat etti

Altan Öymen 3 gündür yoğun bakımdaydı

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin (CHP) eski genel başkanlarından Altan Öymen 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öymen, geçen haziran ayında akciğer ameliyatı geçirmiş, 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün önce yoğun bakıma alınan Öymen dün de entübe edilmişti.

Hastanenin açıklamasına göre, Öymen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 14:38’de hayatını kaybetti.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932’te İstanbul’da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara’da büyüdü. Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden olan babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, tek parti döneminde milletvekilliği yaptı.

Öymen gazeteciliğe 1950’de Ulus Gazetesi’nde başladı. Hürriyet Gazetesi’ne verdiği bir röportajda, ilk dergisini iki kardeşiyle birlikte 10 yaşındayken çıkardığını anlattı. Ulus’un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı.

Bir yandan çalışırken bir yandan okudu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Mali Şubesi’nde 1955’te tamamladı. 1960’larda Almanya’da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde de bulundu.

1950’de CHP’ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı. 1977’de CHP’den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1999 genel seçimlerinde CHP’nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti.

Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay’da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel başkanlık dönemi 15 ay sürdü. Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.

Öymen, ANKA Haber Ajansı’nın da onursal kurucusu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2020’de meslekteki 70’inci yılını kutlayan Altan Öymen’i ‘Cumhuriyet’in kazanımlarının savunucu yazarı’ olarak tanımlamış ve şu mesajı paylaşmıştı: “Yakın tarihimize ışık tutan eserlerinin ve konuşmalarının gençlere önemli bir rehber olacağını düşünüyoruz.”

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, iki çocuk babasıydı.