Kıbrıs Gerginlik Büyüyor EOKA Ruhu Uyanıyor mu?

Kıbrıs gerginlik ortamı, son dönemde Güney Kıbrıs’ta Rum milliyetçi grupların gerçekleştirdiği provokasyonlarla yeniden alevlendi. Özellikle terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümü olan 1 Nisan tarihinde yapılan etkinliklerde, “Türkleri Kıbrıs’tan atacağız” gibi sert ve tehditkar sloganların atıldığı bildirildi. Kıbrıs gerginlik ortamının giderek arttığı bu dönemde, Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar da endişe yaratıyor.

Kıbrıs gerginlik durumu, özellikle Lefkoşa’daki sınır bölgesinde yapılan gösterilerde kendini gösterdi. Fanatik grupların Kıbrıslı Türklere yönelik taşlı saldırılar gerçekleştirdiği ve tehditkar ifadeler kullandığı belirtiliyor. EOKA’nın kuruluş yıl dönümüyle bağlantılı olarak organize edilen bu eylemler, Kıbrıs gerginlik ortamını daha da şiddetlendirdi.

Rum Milliyetçilerinden Provokatif Eylemler

Özellikle kendini “Mücadeleci Kurtuluşçu Devrimci Siper” olarak adlandıran bir grubun, Türkiye ve İngiltere’nin adadaki varlığına karşı “uzun soluklu bir kurtuluş mücadelesi” başlattığını duyurduğu belirtiliyor. Grup, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlarda, halkı bu mücadeleye katılmaya çağırarak Kıbrıs gerginlik ortamını artıracak söylemlerde bulundu.

Kıbrıs gerginlik ortamı, özellikle EOKA’nın kuruluş yıl dönümü gibi sembolik tarihlerde daha fazla yoğunlaşıyor. Lefkoşa sınır bölgesinde taşlı saldırılar gerçekleştirilirken, “Türkleri Kıbrıs’tan atacağız” söylemi, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.

Kıbrıs Gerginlik Artıyor

Geçmişte de Kıbrıs gerginlik unsurları benzer şekilde gündeme gelmişti. Özellikle Şubat 2024’te Trodos bölgesinde Kıbrıslı Türk gençlere yapılan saldırı, bu gerginliğin devam ettiğini gösteriyor. Lefkoşa’daki sınır bölgesinde de taşlı saldırılar gerçekleştirilerek, Kıbrıs gerginlik ortamı yükseltilmeye çalışılıyor.

Kıbrıs gerginlik ortamının bu şekilde devam etmesi, iki toplum arasındaki hassas dengeleri tehdit ediyor. Rum milliyetçilerinin gerçekleştirdiği bu eylemler, adadaki barış çabalarını tehlikeye atabilecek nitelikte.

Yetkililerden İtidal Çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik yapılan çağrılarda, Kıbrıs gerginlik ortamını artıran eylemlerin engellenmesi gerektiği vurgulanıyor. KKTC yetkilileri, bu tür provokasyonların adadaki barışçıl çözüm çabalarını olumsuz etkilediğini belirterek, Güney Kıbrıs yönetiminden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Kıbrıs Gerginlik ve Barış Süreci

Kıbrıs gerginlik, adada uzun yıllardır devam eden çözüm çabalarına zarar verme potansiyeline sahip. Özellikle son dönemde EOKA’nın yıl dönümünde artan saldırılar ve provokatif eylemler, adadaki gerginliği daha da tırmandırdı.

Adadaki yetkililer ve uluslararası toplum, Kıbrıs gerginlik ortamını yatıştırmak için harekete geçmeye çağrılıyor. Gerginliğin daha fazla tırmanmaması için toplumlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve itidalli bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşıyor.