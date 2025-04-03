Galatasaray’dan Kadıköy’de tarihi zafer

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kadıköy’de gecenin galibi sarı-kırmızılılar oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin mücadelesinde gülen taraf Galatasaray oldu. Osimhen’in attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Konyaspor’un rakibi oldu.

İlk yarıda 3 gol, 1 penaltı, 1 VAR

Galatasaray karşılaşmaya hızlı başladı. 10. dakikada Osimhen’in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 27. dakikada kazanılan penaltıyı yine Nijeryalı yıldızla gole çevirdi. Fenerbahçe’nin golü ise ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Szymanski’nin golü, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve ilk 45 dakika 2-1 sona erdi.

Kartlar havada uçuştu

Derbide tansiyon bir an bile düşmedi. Maç boyunca toplam 3 kırmızı kart ve 9 sarı kart çıktı. Galatasaray’da 2, Fenerbahçe’de 1 yedek oyuncu kulübeden kırmızı kartla oyun dışı kalırken; sahada da birçok futbolcu kart gördü. 84. dakikada Osimhen ve Mert Müldür arasında başlayan gerginlik, saha içinde toplu arbedeye dönüştü.

Mourinho-Buruk gerilimi: Fiziksel müdahale kameralara yansıdı

Maç sonu yaşananlar da en az 90 dakika kadar konuşuldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç bitiminde Okan Buruk’un yanına giderek fiziksel temasla tepki gösterdi. Portekizli teknik adamın, Buruk’un burnunu sıktığı anlar kameralara yansıdı. Okan Buruk, bu müdahaleyi “doğru bulmadığını” ifade etti.

Galatasaray derbilerde üstün, Okan Buruk Mourinho’ya yine geçit vermedi

Bu sezon derbi kazanamayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda da ezeli rakibini geçemedi. Okan Buruk ise Mourinho karşısındaki yenilmezliğini sürdürdü: 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik. Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy’deki son 4 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi.

Osimhen 28 gole ulaştı

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen, bu sezonki performansına bir kupa maçıyla daha katkı yaptı. Derbide 2 gol atan Nijeryalı forvet, toplam gol sayısını 28’e çıkardı. Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere sarı-kırmızılı formayla en verimli sezonlarından birini yaşıyor.

Okan Buruk: “Bu galibiyeti büyütmeyeceğiz”

Galibiyet sonrası açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti. Buruk, “Bu bir kupa maçı. Bu galibiyeti çok fazla büyütmeyeceğiz. Süper Lig bizi bekliyor, iki kupayı da kovalayacağız.” dedi. Buruk ayrıca, “Burası çok zor bir deplasman ama biz planlı geldik ve kazandık.” ifadelerini kullandı.